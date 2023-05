الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الخواجا منفذ عملية ديزنغوف في نعلين وسط اشتباكات

قامت قوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بتفجير منزل منفذ عملية ديزنغوف وسط تل أبيب معتز الخواجة، ما تسبب بمقتل الإسرائيلي أور آشكار فضلا عن إصابة مدنيين آخرين.

على إثر وفاة أشكار الذي خضع للعلاج 11 يوما جراء إصابته القاتلة، خططت قوات الأمن الإسرائيلية لهدم منزل الخواجا في قرية نعلين بالضفة الغربية. أثناء عملية المسح، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى اعتقال الأخ والأب بسبب مقاومتهما. ونفى الناشط البارز في حماس الشيخ صلاح الخواجة علمه بالهجوم المسلح الذي شنه نجله.

ووقعت خلال العملية اشتباكات عنيفة قام خلالها عدد من الفلسطينيين بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة وإلقاء العبوات الناسفة وإطلاق المفرقعات النارية على القوات. وردت القوة بإجراءات لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار ببندقية روجر وتفيد القوات بأنها تحققت من وقوع إصابة، وفقا لبيان الجيش.

وكان معتز الخواجا وهو من سكان نعلين غرب رام الله قد تسلل إلى تل أبيب ونفذ عملية إطلاق نار عشوائي على رواد الشارع التجاري الذي يعج برواد المقاهي والمطاعم وتمت تصفيته من قبل متطوع بالشرطة ومقاتل في وحدة جدعون التابعة للشرطة ومقاتل وقائد فريق في وحدة ماجلان. وأفيد أن الخواجا قضى عقوبتين في السجن الإسرائيلي بتهمة حيازة أسلحة وذخائر والتورط في حادث إطلاق نار.