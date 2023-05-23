الخارجية الفرنسية تؤيد محاكمة الرئيس السوري

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من الدبلوماسية الفرنسية"

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، صباح اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تؤيد "محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد" مشيرة إلى "سقوط مئات آلاف القتلى واستخدام الأسلحة الكيميائية هو ما اتّهم نظامه به خلال النزاع الذي بدأ عام 2011"

وقالت كولونا في ردّها على سؤال صحافي من محطة "فرانس 2" بشأن إن كانت تؤيد بأن تتم محاكمته، "الجواب هو نعم". وأضافت "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من الدبلوماسية الفرنسية".

وكان مئات السوريين، قد تظاهروا، الجمعة المنصرمة، في مدن عدة خارجة عن سيطرة السلطات السورية في شمال البلاد، احتجاجاً على مشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية في السعودية، ورفع المتظاهرون لافتات عدة كتب على إحداها "دول التطبيع والتطبيل، إن كنتم تظنون أن الثورة انتهت فأنتم واهمون" و"سوريا لا يمثلها الأسد المجرم". وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.