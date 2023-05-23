محلل إسرائيلي يحذر من اندلاع العنف في القدس على ضوء سياسات الحكومة الحالية

شظيرن يرى أن المضي بالسياسة المنتهجة في القدس سيقود إلى مزيد من العنف متهما الحكومة التي اجتمعت تحت حائط المبكى بأنها ليس لديها حلول

أجرت قناة i24news بالعربية مناظرة الإثنين للوقوف على ملامح مدينة القدس على ضوء تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد عن أنه "بعد 56 عاما على ضم القدس الشرقية فإن المعركة على توحيد القدس مستمرة". وتلك مقولة أطلقها نتنياهو خلال تواجده في أنفاق أسفل الأقصى في مشهد أراد له أن يكون ردا على خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأمم المتحدة الذي نفى أي علاقة لليهود بالأقصى وبحائط المبكى.

وأوضح المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري أنه يرى أن مدينة القدس بعد توحيدها تعيش حالة من التعايش فهي تبدو اليوم أكثر اختلاطا من قبل اليهود والعرب وأن سوق العمل شهد ازدهارا متواصلا عاد بالفائدة على المقدسيين.

أما يؤآف شطيرن المحلل السياسي الممسك بالطرف اليساري من الخارطة السياسية فعاب على المصري تجريده السكان المقدسيين أو العرب في المدينة من قوميتهم الفلسطينية. "فهذا العنصر مهم جدا خصوصا لدى الفلسطينيين وخصوصا في القدس. في القدس الأمور مختلفة عن يافا وحيفا، في القدس هناك محاولات من الطرف الإسرائيلي للاستيلاء على الأجزاء والأحياء العربية".

ويضيف شطيرن "بالفعل المعيشة في القدس أفضل من الضفة الغربية وهناك طلب فلسطيني للسكن والعيش في هذه المدينة".

وخلص المتحدث إلى أن المضي بالسياسة المنتهجة في القدس سيقود إلى مزيد من العنف متهما الحكومة التي اجتمعت تحت حائط المبكى بأنه ليس لديها حلول لا سيما أنها جمدت ميزانيات ترميم البلدات العربية فضلا عن مساعي بن غفير لتفجير الأمور من قلب الأقصى.

وفي رده على انتقاد زميله، نفى مئير مصري أن يكون ما يقدر بثلث السكان العرب المقيمين في القدس هم من الفلسطينيين فهذا العدد "يشتمل على سكان من شمال البلاد، إضافة إلى البدو الذين يقصدون المدينة للعمل والعيش فيها، صحيح هي طاردة لليهود العلمانيين ولكنها جاذبة لكثير من الإسرائيليين العرب. وأن عشر السكان المقدسيين تجنسوا عبرالعقود الماضية وأنا أرى أن التجنيس أحد أركان الاندماج في المدينة ويشجع على المشاركة والترشيح والترشح للانتخابات في المدنية".