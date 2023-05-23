سفير جورجيا لدى إسرائيل :"عشت في تل ابيب وقررت الانتقال إلى القدس للعيش حيث عاش اجدادي"

إسرائيل بالنسبة لي هي القدس. كل شيء آخر حول القدس. كنت هنا لأول مرة عندما كان عمري 14 عامًا ووقعت في حب المدينة، أوصيت بلدي بنقل السفارة إلى القدس

"أنا من القدس" كان هذا هو رد سفير جورجيا لدى إسرائيل لاشا جفانيا عندما سئل من أين هو؟، حيث قرر زافنيا مغادرة تل أبيب إلى حي المالحة في القدس، ليصبح السفير الأجنبي الوحيد الذي يعيش هناك ، حسبما أفاد موقع"واينت"

وصف السفير حبه للقدس قائلا: "عندما سألني أحد الأصدقاء عما إذا كنت أحب القدس أو تبليسي أكثر، قلت القدس أولاً" وتابع إنه اختار العيش في حي مالحة لأن قرية جورجية أُنشئت هناك في القرن الخامس الميلادي، بعد ملك جورجيا.

أرسل أشخاصًا إلى إسرائيل لحماية أكثر من 40 كنيسة وأديرة جورجية في جميع أنحاء البلاد. واضاف السفير "عشت في تل ابيب وقررت الانتقال الى القدس للعيش حيث عاش اجدادي".

وأكد السفير الجورجي على أن"إسرائيل بالنسبة لي هي القدس. كل شيء آخر حول القدس. كنت هنا لأول مرة عندما كان عمري 14 عامًا ووقعت في حب المدينة، أوصيت بلدي بنقل السفارة إلى القدس، لكن هذا قرار من الجورجي حكومتي وليست حكومتي"

العلاقات بين البلدين جيدة وتؤيد جورجيا التصويتات المهمة لإسرائيل في الأمم المتحدة، وزار حوالي 200 ألف إسرائيلي جورجيا العام المنصرم ومن المتوقع أن يبدأ البلدان مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة.