قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في مؤتمر هرتسليا اليوم الثلاثاء إن "ايران حققت تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. نحن نبحث فيه وأقول ان هناك تطورات سلبية تلوح في الأفق يمكن أن تؤدي الى تحرك".

وأضاف هليفي "حققت ايران تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. كما أننا ندرس عن كثب المجالات الأخرى في الطريق إلى بناء القدرة النووية. دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى اتخاذ إجراء. لدينا قدرات وآخرون أيضا لديهم قدرات".

وتابع رئيس أركان الجيش محذرا: "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول ايران بناءه من حولنا ومن الصعب على ايران ان تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".

كما تتطرق هليفي إلى الأمين العام لحزب الله: "نصر الله يعتقد أنه يعرف كيف نفكر. إنه يتحدانا بطرق يعتقد أنها لن تؤدي إلى حرب شاملة.

وسمع دوي انفجارات في إيران خلال إلقاء هرتسي هليفي خطابه ما أدى إلى إصابات، فيما وصف بتفجير غامض. كما تمت الإشارة إلى إلقاء مناشير من الجو في لبنان تحذر من اجتياز الحدود الشمالية لإسرائيل.

ووفقا لمراسل قناة المنار علي شعيب، فإن سلاح الجو الإسرائيلي قام بعد ظهر الثلاثاء، بإلقاء تلك المناشير فوق تلال كفر شوبا ومزارع شبعا لتحذير الرعاة والسكان.