تركيا تعتقل 15 شخصا لـ "صلتهم بالموساد الإسرائيلي"

وأضافت المصادر أن "الشبكة اعتمدت على مواطنين فلسطينيين وسوريين يعيشون في تركيا، وتلقوا دفعات عبر حوالات مصرفية وسعاة".

أفادت مصادر قضائية تركية، أن السلطات في البلاد ألقت القبض على 15 شخصا على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يشتبه في قيامهم بجمع معلومات من خلال مواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، أنه "تم القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول"، وقالت إن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى "الموساد".

وأضافت المصادر أن "الشبكة اعتمدت على مواطنين فلسطينيين وسوريين يعيشون في تركيا، وتلقوا دفعات عبر حوالات مصرفية وسعاة".

وأفادت بتقديم المشتبه بهم إلى المحكمة، ثم نقلوا إلى سجن مالتيب في اسطنبول.