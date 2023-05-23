من الذي يُهدد القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي؟

مئات التهديدات مجهولة المصدر تصل القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، لانفرادها بتحقيق يُظهر دور وزير في الفترة التي سبقت اغتيال رابين

تستعد القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم (الثلاثاء)، لبث الحلقة الأخيرة من برنامج التحقيقات الاستقصائية "عوفدا" – (حقيقة).

وتتناول الحلقة، مقابلة مع أفيشاي رفيف، الذي زرعه جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، داخل أوساط أقصى اليمين المتشدد في التسعينيات، للعمل لصالحه كعميل سري. وكان يرمي "الشاباك" من ذلك، الإيقاع بنشطاء اليمين، الذين يحرضون بل ويخططون لاغتيال رئيس الحكومة اليسارية آنذاك، إسحق رابين، بسبب إبرامه اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي أفضت إلى إقامة السلطة الفلسطينية.

وبحسب مقدمة البرنامج الإعلامية المخضرمة إيلانا ديان، "كنا نظن أننا نعرف كل شيء عن اغتيال رابين. وفجأة، تسمع شخصًا جلس مع يغآل عمير (قاتل رابين- المحرر) بعد 48 ساعة من اعتقاله، وهو يُسمعنا أشياء لم نسمعها حتى اليوم"، مشيرة إلى أن رفيف، واسمه الحركي "شامبانيا"، كان يعرف عمير "عندما كانا طالبين في جامعة بار إيلان"، المقربة من أوساط اليمين الإسرائيلي. ويعتبر هذا اللقاء التلفزيوني، الأول مع "شامبانيا"، منذ اغتيال رابين.

لكن الحلقة، تسلّط الضوء أيضا، على العلاقة التي نسجها آنذاك أفيشاي رفيف، بإيتمار بن غفير، الذي كان آنذاك فتى وناشطا يمينيا، واليوم، وزيرا للأمن القومي، عن حزب "عوتسما يهوديت" أقصى اليمين المتشدد. وفي شبابه وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية. وادين عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية. وتتناول الحلقة، دور بن غفير في الأحداث التي سبقت اغتيال رابين، لا سيما وأنه كان قد أطلق تهديدا ضد رابين آنذاك.

وهاجم بن غفير، الذي أكد أنه "طرأ تغيير على أفكاره وأصبح معتدلا"، البرنامج. بل تعهّد بمقاضاته بدعوى "القذف والتشهير". وأفاد الإعلام العبري، بأن المراسل الذي أجرى المقابلة، عمري أسنهايم، والقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، تلقيا تهديدات مجهولة المصدر. وتسبب الأغتيال في صدمة واسعة النطاق في المجتمع الإسرائيلي، وكان له تداعيات عديدة على الوضع السياسي في البلاد حتى اليوم. ويُعرف الاغتيال، بأنه النقطة الفاصلة، في العلاقات بين اليمين واليسار في إسرائيل.