الشرطة الإسرائيلية "تفتح مساءلة" مع صحفي، لماذا؟

في خطوة استثنائية: مساءلة صحفي إسرائيلي، لنشره تسريبات من جلسة مغلقة، لقيادة الشرطة مع وزير الأمن القومي بن غفير

أعرب عدد من النشطاء في إسرائيل، عن قلقهم على الحيز الديمقراطي، وخصوصا حرية الصحافة، بعد أن فتحت الشرطة مساءلة مع صحفي.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني، أن وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال التابعة للشرطة، حققت في خطوة استثنائية، مع المراسل المختص بالشؤون البرلمانية في موقع "كيبا" عميئيل يرحي، بعد الاشتباه به بالتنصت على مكالمات هاتفية. وجاء ذلك، بعد أن نشر الصحفي، تسجيلات مُسرّبة، من جلسة عقدتها قيادة الشرطة، مع الوزير المُكلّف بشؤونها، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسب التقرير، فإن بن غفير ضغط على الشرطة، فتح تحقيق مع الصحفي. وموقع "كيبا"، في إشارة إلى القلنسوة اليهودية، هو موقع إخباري مخصص لليهود المُتدينيين القوميين في إسرائيل.

وكان بن غفير قد اشترط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعديل "قانون الشرطة"، بشكل يتيح له داخلها، بصلاحيات كبيرة، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحاكم. ورأى قادة سابقون للشرطة، أن التعديل "مس باستقلالية سلك الشرطة". وطالما اصطدم قائد الشرطة مع بن غفير، على خلفية تنفيذ تعليماته. ونفت الشرطة أن تكون قد حققت مع يرحي، مشيرة إلى أنها فتحت بـ "مساءلة" معه فقط. وتشدد إسرائيل من شروط التحقيق مع الصحفيين. ولفتح تحقيق معهم، يتوجب أخذ مصادقة مسبقة، من رئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة، وهو ضابط بلواء لواء.