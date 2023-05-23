وأضاف نتنياهو أن "التحالف فاجأ الجميع بتشكيل الحكومة، فاجأ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خلال عملية "الدرع والسهم" الأخيرة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في بيان للصحافة قبل بدء التصويت على ميزانية 2023-2024، أن حكومته ستستمر لمدة أربع سنوات كاملة وستواصل بمفاجأة رافضيها.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الائتلاف، قبل التصويت على إقرار ميزانية الدولة ، إن "الحكومة تمرر ميزانية مسؤولة". وأضاف أن حكومته ستواصل محاربة غلاء المعيشة، وخاطب المعارضة: "لا ترفعوا آمالكم - هذه الحكومة ستكمل سنواتها الأربع".

وأضاف نتنياهو أن "التحالف فاجأ الجميع بتشكيل الحكومة، فاجأ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خلال عملية "الدرع والسهم" الأخيرة، واستمرت في مفاجأة إيران في عمليات سرية، وستستمر في مفاجأة وإثبات خطأ المعارضين".

بعد ذلك بدقائق، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد في بيان خاص له، مبلغ 13.6 مليار شاقل لتمويل الائتلاف - مشيرا إلى أنه أعلى من 12.4 مليار شاقل للمستشفيات العامة، أو 12.6 مليار شاقل للتعليم العالي.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد أكد الأحد الماضي، أن المفاوضات المباشرة بين ممثلي الائتلاف والمعارضة حول خطة الإصلاح القضائي للحكومة لن تجرى هذا الأسبوع، بسبب اكتظاظ جدول الأعمال التشريعي هذا الأسبوع، والذي يتضمن مناقشات مكثفة وجلسات تصويت على ميزانية الدولة.