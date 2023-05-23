موظف حكومي يضع تعهّدات نتنياهو لشركائه على المحك!

المستشار القضائي لوزارة المالية: ليس من المؤكد أن تستطيع الوزارة الإيفاء بتعهّدات نتنياهو لحلفائه

وضع المستشار القضائي لوزارة المالية الإسرائيلية آسي ميسينغ، علامة استفهام كبيرة، على إمكانية إيفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعهّداته لشركائه في الائتلاف الحاكم، بمنحهم ميزانيات.

ويأتي ذلك، فيما تعهّد نتنياهو لتحالف "يهدوت هتوراه" للحريديم الأشكناز، بتخصيص مبلغ 250 مليون شيقل من ميزانية الدولة، لصالح تلاميذ التوراة. وذات المبلغ لحزب "عوتسما يهوديت"، لصالح وزارة النقب والجليل. وجاءت الخطوة، لضمان عبور الحكومة أول امتحان جدي لها، وهو التصويت على إقرار ميزانية الدولة في الكنيست. ويعتبر عدم المصادقة على الميزانية في إسرائيل، بمثابة حجب الثقة عن الحكومة.

وحذّر المحامي ميسينغ، أنه لن يتم تحويل الميزانيات اعتبارًا من يونيو (حزيران) كما تعهّد نتنياهو لشركائه. وقال في فتوى قضائية، أصدرها قبيل التئام الكنيست للتصويت على الميزانية:" فقط في نهاية السنة المالية الحالية، سيكون من الواضح ما إذا كان هناك مجال لتحويل الميزانيات المتفق عليها. على أن يكون أقرب موعد يمكن فيه تحويل الميزانيات، هو 1 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أنه من غير المعروف حاليًا، ما إذا كان سيكون هناك بالفعل، فوائض، خططت الحكومة لتحويل الميزانيات لـ 'يهدوت هتوراه' و'عوتسما يهوديت' منها". وهاجم الوزير دافيد أمسالم ميسينغ في جلسة التصويت على الميزانية في الكنيست، واصفًا إياه بـ "المخرب المحترف".

وطالب مشرّعون من المعارضة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، بالبت بدستورية منح نتنياهو حلفاءه أموالا من ميزانية الدولة، طمعا بأصواتهم في الكنيست، للمصادقة على الميزانية. والمستشارة القضائية للحكومة، هي المخوّلة في إسرائيل، بتفسير النصوص الدستورية. وأقرّت بهراف ميارا دستورية الخطوة. واليمين الإسرائيلي الحاكم، منزعج من "المكانة الدستورية" لفتوى المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات. وتشمل التعديلات المقترحة من جانبهم على السلك القضائي، بندا يجعل الفتوى "غير ملزمة"، بل ويخوّل المستوى السياسي، بتعيين المستشارين القضائيين، أساس الثقة كتعيين سياسي. ومنطلق اليمين بذلك، تكريس "حكم الشعب" ومنتخبيه، كما تنص الديمقراطية، على حساب "حكم الموظفين والنخبة". في حين تؤكد المعارضة، على أهمية الضوابط والتوازنات. والتعديلات، سبب لانقسام سياسي حاد في إسرائيل.

وإذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فإن ميزانية الدولة في إسرائيل، لعام 2023-2024 ستُقر في الكنيست غدًا (الأربعاء)، مما يمنح الائتلاف الحاكم بعض الاستقرار، بعد شهور الأزمات الائتلافية.