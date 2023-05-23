التحذير من نقص في المعدات الطبية لدى الجيش الإسرائيلي

جنود إسرائيليون ينشطون في الضفة الغربية: نذهب إلى مسرح العمليات بدون ضمادات وربطات حصر الدم

اشتكى عدد كبير من المقاتلين في الجيش الإسرائيلي، العاملين في الضفة الغربية، من نقص حاد بالمعدات الطبية.

وبحسب القاعدة التي أرساها سلاح الطب التابع للجيش، فإنه على كل جندي، أن يكون في جيبه ضمادة شخصية وربطة حصر الدم في كل الأوقات، وخاصةً، أثناء القيام بمهمات عسكرية في "منطقة معادية". لكن المقاتلين، يقولون إن العديد منهم، لا يملكون ذلك، في وقت تشهد فيه إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تصعيدا وتوترا أمنيا. وعزا موقع "واينت"، الانخفاض في امداد المعدات الطبية للقوات، إلى "اعتبارات مالية".

ويأتي ذلك، بعد ستة أشهر من معارضة سلاح الطب، لمقترح رمى إلى تقليص حزمة المعدات الطبية، الممنوحة للجنود لدى تجنيدهم. ورأى السلاح آنذاك، أن المعدات "بسيطة ومنقذة للحياة". وروى جنود، أنهم تعرضوا لعملية إطلاق نار نفّذها مسلحون فلسطينيون في منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ولم يكن لديهم رباطا أو ضمادا. وعلّقت الأجهزة الأمنية على الخبر قائلة: "في العام الماضي كانت هناك فجوات في كمية المعدات الطبية، بسبب اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، ما أثر على مخزون الجيش الإسرائيلي".

وكشفت الأجهزة عن برنامج "منظم" لمعالجة النقص، مشيرة إلى أنه "يتم بذل العديد من الجهود لاستكمال أوجه القصور، والتي تم الانتهاء من بعضها بالفعل". مؤكدة في الوقت ذاته، أن "الثغرات الموجودة لا تؤثر على كفاءة النشاطات".