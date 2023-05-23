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"الشاباك" يعتقل جنديًا إسرائيليًا!

i24NEWS

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قوة من الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم منزل عملية ديزنغوف معتز الخواجا في نعلين غزرب رام الله الليلة الماضية.
IDF spokesperson Unitقوة من الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم منزل عملية ديزنغوف معتز الخواجا في نعلين غزرب رام الله الليلة الماضية.

المخابرات الإسرائيلية تعتقل جنديًا من الجيش، بشبهة الاعتداء على قاصريْن عربيين

اعتقل جهاز المخابرات الإسرائيلي، جنديًا في الجيش، بشبهة ارتكاب جريمة قومية عنصرية، هي الاعتداء على قاصريْن عربيين اثنين. 

وبحسب المعلومات المسموح نشرها، فإنه تم اعتقال شخصين آخرين بالقضية. وسمحت المحكمة للشاباك أمس (الإثنين)، تمديد اعتقال الجندي حتى الأحد المقبل. كما مُنع من لقاء أي محامٍ. واستأنف محاميه على هذا القرار، كاشفا أن القضية تعود إلى أكثر من شهر. وعبّرت عائلة الجندي هن غضبها إزاء اعتقاله. وتم فرض التعتيم على كامل تفاصيل القضية. 

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