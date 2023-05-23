"الشاباك" يعتقل جنديًا إسرائيليًا!

المخابرات الإسرائيلية تعتقل جنديًا من الجيش، بشبهة الاعتداء على قاصريْن عربيين

اعتقل جهاز المخابرات الإسرائيلي، جنديًا في الجيش، بشبهة ارتكاب جريمة قومية عنصرية، هي الاعتداء على قاصريْن عربيين اثنين.

وبحسب المعلومات المسموح نشرها، فإنه تم اعتقال شخصين آخرين بالقضية. وسمحت المحكمة للشاباك أمس (الإثنين)، تمديد اعتقال الجندي حتى الأحد المقبل. كما مُنع من لقاء أي محامٍ. واستأنف محاميه على هذا القرار، كاشفا أن القضية تعود إلى أكثر من شهر. وعبّرت عائلة الجندي هن غضبها إزاء اعتقاله. وتم فرض التعتيم على كامل تفاصيل القضية.