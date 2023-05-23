الجهاد الإسلامي تفضح "الجواسيس" الذين سهّلوا اغتيال قاداتهم في غزة

زياد النخالة: كل الذين اغتالتهم إسرائيل كانت معهم أجهزتهم الخلوية، وغَلانت يكشف عن هدف أكثر تعقيدا وصعوبة

فيما يبدو وكأنه استخلاص للدروس والعبر، من العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، سبب نجاح إسرائيل، باغتيال عدد من قادة الجناح المسلّح للحركة، سرايا القدس.

وللتذكير، فإن الجهاد خسر ستة من كبار قادته في العلمية. وفي "ضربة البداية"، قتل خليل بهتيني قائد المنطقة الشمالية، وطارق عز الدين منسق العمليات في الضفة الغربية، وجهاد غانم سكرتير المجلس العسكري. وفي وقت لاحق من العملية، تمت تصفية إياد الحسني (أبوأنس) مسؤول العمليات. وعلي حسن غالي قائد القوة الصاروخية، وأحمد أبودقة نائبه الذي خلفه.

وعن هذا بالتحديد، قال النخالة:" استشهاد قادة 'الجهاد' في غزة لم يُحدث ارباكا في البنية العسكرية للحركة، لان نوابهم تولوا المسؤولية فورا". لكنه كشف عن الثغرة التي أدت إلى اغتيال القادة، قائلا:" للأسف الاخوة لا يتقيدوا بالتعليمات الواجبة في مجال استخدام خطوط الهاتف في اتصالاتهم. للأسف أقول، ان إخواننا تهاونوا في تقدير الموقف، وكيف ان العدو يراقب هذه الأجهزة. انا حزين ان أقول، ان جميع إخواننا الذين استشهدوا، كانت معهم اجهزتهم الخلوية، وانا هنا أقول واعطي تحذيرات مهمة لكل اخواننا، الا يستخدموا وسائل الاتصال، وخاصة أجهزة الهاتف، التي تعطي للاحتلال احداثيات لاستهدافهم".

وأضاف في حديث مع صحيفة "حياة واشنطن" الفلسطينية الأميركية استطاع القادة الذين تم اغتيالهم:" ان يزوروا عائلاتهم بطريقة سرية، لكن للأسف، كانت (الزيارات) بدون اتخاذ احتياطات واجراءات امنية أخرى. فالهاتف الجوال أخطر شيء، لأنه جاسوس متحرك على من يحمله، ويحدد مكانه بدقة، والعدو يلتقط المكالمات". وعلّق النخالة، على التهديد الذي أطلقه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة التي أعقبت العملية العسكرية، حين قال:" يدرك أعداء إسرائيل في غزة وخارجها، أنهم حتى لو حاولوا الاختباء، فإنه بوسعنا الوصول إليهم في كل وقت، وسنصل إليهم". رد النخالة:" نحن أيضا قادرون على ان نقصف عاصمتهم ومدنهم من ساحات أخرى".

غَلانت لسلاح الجو:" هدفنا الرئيسي ليس العملية الأخيرة في قطاع غزة، كونوا مستعدين له"

وقبل نشر مقابلة النخالة في الولايات المتحدة، زار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غَلانت اليوم (الثلاثاء) برفقة عدد من الضباط رفيعي المستوى، فرقة غزة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وقاعدة "حتسور" الجوية في صحراء النقب (جنوب)، من أجل القيام بـ "دراسة أولية، لنتائج" العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، في قطاع غزة. كما التقى غَلانت برؤساء البلدات الإسرائيلية، المحاذية للسياج الأمني مع قطاع غزة.

وأشاد وزير الأمن في لقائه معهم بأدائهم أثناء العملية، وقال إن هناك صلة بين أداء الجبهة الداخلية ونجاحات الأجهزة الأمنية خلال العملية. وخلال زيارته لقاعدة "حتسور"، عُرض على غَلانت الأنشطة الهجومية والدفاعية التي نفّذها سلاح الجو أثناء العملية. كما التقى وزير الأمن بمقاتلي منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داوود"، الذين اعترضوا قذائف لأول مرة في العملية، وتحدث مع مشغلي المسيّرات.

في نهاية الزيارة إلى قاعدة "حتسور"، قال غَلانت: "يمكنني أن أُخبر القوات الجوية ومقاتلي الجيش الإسرائيلي وشعب إسرائيل، أن لدينا من يمكننا الوثوق به. يتمتع هذا السلاح بجودة عالية جدًا من الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات تكنولوجية ممتازة، كما أن دمجهم مع استخباراتنا الجيدة، هو ما أدى إلى نتائج طيّبة في العملية العسكرية" الأخيرة. وأضاف: "رسالتي إلى أفراد القوة الجوية خلال الجولة: لقد أنجزتم مهمات العملية العسكرية الأخيرة بنجاح كبير وجودة عالية، لكن الهدف الرئيسي الذي نستعد له، أكثر تعقيدًا وأصعب وأهم. عليكم أن تكونوا جاهزين في أي لحظة".