اتفاقية جديدة بين جامعة الرباط الدولية وصناعة الطيران الإسرائيلية

العمل على إنشاء مركز امتياز في مجال الطيران والذكاء الاصطناعي والابتكار في الرباط

وقّعت جامعة الرباط الدولية، وشركة "صناعة الطيران الحربي" الحكومية الإسرائيلية، مذكرة تفاهم، لإنشاء مركز امتياز مشترك، يركز على الطيران والبحوث والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وتعد الاتفاقية، تعبيرا آخر عن التعاون بين الهيئات، وتضافر القوى في تنفيذ حاضنات البحث والابتكار والتطوير والتكنولوجيا. ووقّع الاتفاقية نيابة عن الشركة الإسرائيلية، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الجوية، الوزير السابق ذو الأصول المغربية عمير بيريتس، بحضور كبار المسؤولين في الحكومة المغربية، بمن فيهم وزراء التربية والعلوم والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى فرق العلماء المتخصصة في بحث الطيران المتقدم.

وسينفذ مركز التميز، مشاريع رائدة تهدف إلى تعزيز الأبحاث والابتكار والتكنولوجيا وإنشاء شركات تكنولوجية وطنية ناشئة قادرة على المنافسة. وسيشجع المركز، التعاون وتبادل الأفكار بين مختلف الجهات ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية.

وسيكون المركز الجديد أيضًا، بمثابة منصة ومساحة لتبادل المعرفة بين الشركات الإسرائيلية والمغربية، وكذلك لمراكز البحث المشاركة في التطوير المشترك للمنتجات التكنولوجية المتقدمة أو الحلول المبتكرة لصناعة الطيران والفضاء. وسيساهم المركز في تعزيز مكانة المغرب في عالم التكنولوجيا والبحث وسيعزز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل.