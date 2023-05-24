صوت المشرعون بأغلبية 64 مقابل 55 في القراءتين الأخيرتين لميزانية 2023 وميزانية 2024 ولقانون يحدد سياسة التمويل.

صادق نواب الكنيست على ميزانيات الدولة لعامي 2023 و 2024 في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، منهينًا شهورًا من الخلافات الائتلافية حول أولويات التمويل التي هددت بقلب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبعد الخوض في قائمة اعتراضات لا تنتهي قدمتها المعارضة على أمل تأخير الإجراءات، صوت المشرعون بأغلبية 64 مقابل 55 في القراءتين الأخيرتين لميزانية 2023 وميزانية 2024 ولقانون يحدد سياسة التمويل.

في هذا السياق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح الأربعاء ، إن "الإصلاح القضائي سيعود بعد إقرار الميزانية".

ومن جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من منصة الكنيست بعد التصويت، وسط هتافات وتصفيقات من نواب الائتلاف الذين وقفوا معًا في عرض للوحدة للاحتفال بهذا الحدث "هذه ميزانية جيدة ، وسوف تخدم مواطني إسرائيل".

عندما بدأ الكنيست التصويت على الميزانية ، تجمع آلاف المتظاهرين، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية ومرددين ضد الحكومة "نهب" خزائن الدولة.

وانتقد المتظاهرون بالمثل الميزانية لتحويلها منح بالمليارات إلى المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، مع السماح للرجال في هذا المجتمع بتجنب العمل والخدمة العسكرية.

وكان بنيامين نتنياهو، قد أكد أمس الثلاثاء، في بيان للصحافة قبل بدء التصويت على ميزانية 2023-2024، أن حكومته ستستمر لمدة أربع سنوات كاملة وستواصل بمفاجأة رافضيها.