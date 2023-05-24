مسؤول إيراني يحذر إسرائيل أن "أي اعتداء عسكري على المنشآت النووية سيقابل برد واسع"

وقال المسؤول الإيراني، إن "تخصيب اليورانيوم في إيران يجري عند عتبة 60%، وأن كلام إسرائيل مجرد تحريض ودعاية”

شدد مسؤول إيراني أن "أي هجمات آو اعتداء عسكري على المنشآت النووية لبلاده سيقابل برد واسع وغير مسبوق".

وقال المسؤول الإيراني، إن "تخصيب اليورانيوم في إيران يجري عند عتبة 60%، وأن كلام إسرائيل مجرد تحريض ودعاية”، وأضاف أنه "لا يوجد في عقيدتنا العسكرية مكان للسلاح النووي ولا وجاهة لأي اتهامات ضدنا"، حسب موقع رأي اليوم.

وتابع المسؤول الإيراني أن "إسرائيل فشلت أمام المقاومة الفلسطينية، وتحاول تبرير ذلك بأنها تخوض حربا ضد إيران"، مردفا أن "القوات البحرية والسفن العسكرية الإيرانية تتحرك في مسارات الملاحة وفق القوانين الدولية، وأن طهران مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية في كافة المجالات، وأن ذلك ما يزعج إسرائيل"، حسب تعبيره.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، كشف مساء أمس الاثنين، عن قطاع جديد تعمل فيه القوات البحرية التابعة للحرس الثوري مؤخرًا، لإنشاء ما وصفه بـ"قواعد إرهابية عائمة". كما شرح الوزير غالانت بالتفصيل سبل التعامل مع التهديد النووي الإيراني والأنشطة التي تقوم بها إيران في المنطقة.