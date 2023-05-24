الشاباك يعتقل أحد سكان أم الفحم للاشتباه في تجنيده من قبل حركة حماس

وأكد بيان الشرطة، أن "محاجنة اعتقل قبل أسابيع في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وخفر السواحل وشرطة إسرائيل"

اعتقل جهاز الأمن العام - الشاباك الإسرائيلي، اليوم الأربعاء محمد نادر محاجنة، 20 عاما، من سكان مدينة أم الفحم، وذلك للاشتباه في أنه تم تجنيده في الجناح العسكري لحركة حماس، وكان يخطط لتنفيذ عملية تفجير مميتة.

وأكد بيان الشرطة، أن "محاجنة اعتقل قبل أسابيع في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وخفر السواحل وشرطة إسرائيل"، وأضاف أنه "وفي وقت اعتقاله، وُجد بحوزته وسائل يستخدمها للتواصل مع مسؤولي حماس في قطاع غزة".وأشار البيان إلى أن "التحقيق من قبل الشاباك كشف أنه تم تجنيده قبل أشهر قليلة في الجناح العسكري للحركة، بهدف تنفيذ عملية تفجيرية باستخدام عبوة ناسفة في أراضي إسرائيل ".

وأردف البيان أنه، "بحسب التعليمات التي تلقاها من الحركة، كان ينوي تنفيذ هجوم مميت على طريق الحافلة 921 في منطقة الخضيرة، حتى أنه قام بعدة إجراءات لتنفيذ الهجوم قبل اعتقاله".

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلي، قد اعتقل جنديًا في الجيش، بشبهة ارتكاب جريمة قومية عنصرية، هي الاعتداء على قاصريْن عربيين اثنين.