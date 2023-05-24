تقرير: الولايات المتحدة والسعودية يضعون شروط مقابل تطبيع الرياض مع إسرائيل

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن واشنطن والرياض تضغط على إسرايل لقبول هذه الشروط من أجل المضي قدماً في اتفاق التطبيع.

أفاد تقرير مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل توقيف خطة الإصلاح القضائي واستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين مقابل التوسط في اتفاق التطبيع مع السعودية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن واشنطن والرياض تضغط على إسرايل لقبول هذه الشروط من أجل المضي قدماً في اتفاق التطبيع.

وذكر التقرير أن "البلدين يريدان من إسرائيل استئناف المفاوضات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية التي ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى "الانفصال". وأضاف، أن "الولايات المتحدة طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل خطته للإصلاح القضائي التي تسببت في احتجاجات حاشدة في إسرائيل ومخاوف في البيت الأبيض".

وتأتي هذه المطالب وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تخوض "مفاوضات معقدة للغاية" مع السعودية بشأن إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين الشهر المقبل لأداء فريضة الحج السنوية، وفقًا للقناة 12.

وبحسب ما ورد طالب السعوديون من واشنطن بالتوقيع على معاهدة دفاع، وإلغاء تجميد بعض صفقات الأسلحة التي أوقفتها إدارة الرئيس جو بايدن، والموافقة على برنامج الرياض النووي المدني. في المقابل، ورد أن إسرائيل ستحصل على الدعم الكامل لأعمالها ضد برنامج إيران النووي من البيت الأبيض.

وزُعم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، و "كبار المسؤولين" المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يقومون بهذه المفاوضات.