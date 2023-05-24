المعارضة التركية تحث ربّات المنازل على الإطاحة بإردوغان"

وعلى مشارف الجولة الثانية، تتودد المعارضة التركية إلى الناخبات أكثر من أي وقت مضى وخصوصاً ربات المنازل، اللواتي أيّدن تقليديًا رئيس الدولة.

في سوق بشكتاش في اسطنبول، وبين أكوام الفراولة والزيتون وأصوات الباعة المرتفعة والمواطنات الباحثات عن أسعار جيدة، صرخت الناشطة في مجال حقوق النساء روجدا أكسوي "فلنتخلص من إردوغان!".

وهتفت أكسوي وقد قصدت السوق برفقة ناشطات أخريات "دافِعن عن حقوقِكن في الانتخابات في الجولة الثانية في 28 أيار/مايو!".

وبنبرة حادة، ردّت عليها مؤيدة للرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان متصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في 14 أيار/مايو، "الريّس سيفوز!".

وبدا تبادل الكلام أكثر ودية مع نساء محجبات حتى أنهنّ صفّقن.

وعلى مشارف الجولة الثانية، تتودد المعارضة التركية إلى الناخبات أكثر من أي وقت مضى وخصوصاً ربات المنازل، اللواتي أيّدن تقليديًا رئيس الدولة.

وبحسب استطلاعات للرأي، صوتت ربات المنازل لصالح مَن رفع القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في مجال الخدمة العامة والجامعات، بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2018.

ولكن تعترف جميع النساء بثقل التضخم وارتفاع أسعار البصل إلى حد كبير، حاملات محفظات منتفخة بكمية أوراق نقدية تراجعت قيمتها.

وتحدّثت روجدا أكسوي من بين أكشاك الخضار والفاكهة وقلوب الخرشوف العائمة في أحواض زرقاء قائلةً "علينا أن نذهب للقائهن ونذكرهن بأنه حتى لو كان (إردوغان وحزبه الإسلامي المحافظ "العدالة والتنمية") يقودان هذا البلد منذ أكثر من عشرين عامًا، وحتى لو أنهما يتمتعان بكل أدوات الدعاية بما في ذلك وسائل الإعلام، فهما لم يفوزا".

ولم يجذب مرشح المعارضة وزعيم حزب الشعب الجمهوري الديموقراطي الاشتراكي والعلماني كمال كيليتشدار أوغلو مع مقاطع فيديو حملته التي أظهرته جالسًا في مطبخه، سوى 44,9 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.

ولا تشكل سيغديم إينير البالغة 50 عامًا جزءاً منهم، بل اختارت الرجل الثالث، القومي المتطرف سينان أوغان في الجولة الأولى.

وشدّدت على أنّ "تركيا علمانية، ومنحت النساء حق التصويت والترشّح" منذ ثلاثينات القرن الماضي. وقالت بغضب "انظروا إلى المستوى المؤسف الذي دفعنا إليه إردوغان من خلال إحضار أصدقائه إلى البرلمان من هودا-بار" التشكيل الإسلامي المتطرف. وأعربت عن استيائها من ارتفاع أسعار الجبن. وبناء عليه، أكدت أنها ستصوّت لكيليتشدار أوغلو الأحد.

كذلك ستصوّت تيجيين ألبانلي التي تضع نظارات حمراء تتماشى مع شعرها الأحمر، لكيليتشدار أوغلو ولكن عن قناعة.

في المقابل، ستدعم راضية كوسكايا (50 عاماً) وابنتها "طيب حتى آخر قطرة دم". وقالت المرأة المؤيدة للشريعة "قد لا نتمكن من شراء كل ما نريده، لكن لا يهم".