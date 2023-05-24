بعد 7 سنوات من القطيعة.. إيران تعيّن سفيراً جديداً في السعودية

قالت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنكليزية، إنّ الجمهورية الإسلامية "عيّنت الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في السعودية"

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء، أن إيران عيّنت سفيراً لدى السعودية في إطار التقارب بين البلدين، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة.

وقالت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنكليزية، إنّ الجمهورية الإسلامية "عيّنت الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية".

غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسمياً من قبل وزارة الخارجية.

قطعت طهران والرياض العلاقات بينهما في العام 2016، بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.

توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق في العاشر من آذار/مارس برعاية الصين، من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقيات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة من أكثر من عشرين عاماً.