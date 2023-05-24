رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن "الإصلاح القضائي" سيعود إلى الأجندة بعد إقرار الميزانية

قال نتنياهو، عندما سأله صحفيون في الكنيست عما إذا كان الإصلاح سيعود إلى الطاولة "بالطبع، نحن بالفعل نحاول الوصول إلى تفاهمات [مع المعارضة] ، وآمل أن ننجح".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، أن خطة الإصلاح القضائي - التي تم تأجيلها في مارس/آذار وسط احتجاجات غير مسبوقة وإغلاق اقتصادي - ستعود إلى الأجندة التشريعية بعد إقرار ميزانية الدولة .

قال نتنياهو، عندما سأله صحفيون في الكنيست عما إذا كان الإصلاح سيعود إلى الطاولة "بالطبع، نحن بالفعل نحاول الوصول إلى تفاهمات [مع المعارضة] ، وآمل أن ننجح".

من جهته، ووجه عضو الكنيست بيني غانتس، اللوم إلى رئيس الوزراء ردا على ذلك، وقال في تغريدة له، "أرى أن نتنياهو متعطش للسلطة مرة أخرى، بعد تمرير ميزانية ستنفجر في وجوهنا"، وأضاف "أريد أن أذكّر نتنياهو بأن تعريف الغباء هو تكرار نفس الإجراءات مع توقع نتائج مختلفة ".

وكانت المفاوضات بين حكومة نتنياهو وقادة المعارضة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في الإصلاح القضائي جارية في مقر إقامة الرئيس بإسرائيل، ولكن مع عدم وجود مؤشرات على انفراج، فقد هددت شخصيات الائتلاف بشكل متزايد باستئناف جهودهم التشريعية الأحادية الجانب.

وأثارت خطة الإصلاح القضائي معارضة واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل ، حيث حذر كبار الشخصيات القانونية والأمنية والاقتصادية من أن هذه الخطوة ستقوض الديمقراطية من خلال إزالة نظام الضوابط والتوازنات وبالتالي ستضر بأمن الدولة واقتصادها.