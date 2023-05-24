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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران ستتعاون مع المفتشين الدوليين

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صورة لشاشة مؤتمر بالفيديو لمحرّك داخل محطة تخصيب اليورانيوم في إيران في نطنز ، والتي عُرضت خلال حفل ترأسه رئيس البلاد في يوم إيران الوطني للتكنولوجيا النووية ، في العاصمة طهران.
Iranian Presidency / AFPصورة لشاشة مؤتمر بالفيديو لمحرّك داخل محطة تخصيب اليورانيوم في إيران في نطنز ، والتي عُرضت خلال حفل ترأسه رئيس البلاد في يوم إيران الوطني للتكنولوجيا النووية ، في العاصمة طهران.

إيران تعمل بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكلما أرادت بدء أنشطة جديدة، فإنها ستنسق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتصرف وفقًا لذلك".

تعهد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في بيان، اليوم الأربعاء، بأن تتعاون طهران مع المفتشين الدوليين في أي "أنشطة جديدة"وقال إن"طهران تعمل وفق مقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاق الضمانات".

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جاءت تصريحات إسلامي ردا على تقرير لوكالة أسوشييتد برس حول الأنفاق الإيرانية الجديدة تحت الأرض بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وقال:"إن "طهران مستعدة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"وتابع "إن إيران تعمل بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكلما أرادت بدء أنشطة جديدة، فإنها ستنسق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتصرف وفقًا لذلك".

تأتي هذه التصريحات بعد وقت قصير من تصريح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بأن "الموقع النووي الجديد الذي يبدو أنه يقع على عمق 328 قدمًا تحت الأرض لن يكون محصنًا من الضربات العسكرية المحتملة"وتابع "أنتنياهو سيحصل على دعم لضرب منشآت إيران النووية إذا استنفدت كل الطرق".

وقالت طهران إن المنشأة الجديدة ستحل محل موقع فوق الأرض في نطنز، الذي دمر في عام 2020 بانفجار ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل. وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الأنفاق عميقة جدًا تحت الأرض بحيث لا يمكن للأسلحة الأمريكية المصممة لتدمير هذه المنشآت الوصول إليها.

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