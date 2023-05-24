أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

قرر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، سحب جوازي سفر حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، ومنعه من السفر، بعد استجوابه،وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وكان رياض سلامة قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى قصر العدل، ومثل أمام المحامى العام التمييزى القاضى عماد قبلان الذى باشر باستجوابه، على خلفية المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، تسلمت النيابة العامة التمييزية فى لبنان مؤخرًا نسخة من المذكرة التى أصدرها الإنتربول للقبض على حاكم المصرف المركزي. وأنهى محققون أوروبيون فى وقت سابق من الشهر الجارى جلسات تحقيق مع عدد من المسؤولين السياسيين والماليين بينهم سلامة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد صدرت، أمس الثلاثاء، في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان.

وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريسن أمس الثلاثاء، لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

وكان فريق سلامة القانوني استبق جلسة الاستجواب الفرنسية هذه عبر تقديم دفوع شكلية الاثنين أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يتم أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في "قضايا غسل أموال واختلاس".