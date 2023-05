أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره مساء الأربعاء على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن محاولة قام بها فلسطينيون من قرية في الضفة الغربية، لإطلاق قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب هيئة البث الإذاعية كان فإن القذيفة انفجرت في الجو قبل سقوطها.