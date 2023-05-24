أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره مساء الأربعاء على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة زيد قرب جنين، شمالي الضفة الغربية.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره مساء الأربعاء على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن محاولة قام بها فلسطينيون من قرية في الضفة الغربية، لإطلاق قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب هيئة البث الإذاعية كان فإن القذيفة انفجرت في الجو قبل سقوطها.

https://twitter.com/i/web/status/1661383631015669761 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتحاول أجهزة الأمن في هذه المرحلة معرفة صاحب الفيديو وما إذا كان هناك المزيد من الصواريخ من هذا القبيل. ويستحضر الأمر قول رونين بار رئيس جهاز الأمن العام، خلال مؤتمر صحفي إن ناشطا بارزا في الجهاد الإسلامي قتل خلال غارة في غزة كان مسؤولا عن التخطيط لإطلاق صواريخ في جنين.

خلال وقت قصير، قامت المؤسسة الأمنية بالتحقق من الفيديو المنتشر حول إطلاق مقذوفة صاروخية من جنين نحو مستوطنة شاكيد، وتبين أن الفيديو حقيقي دون اعتقال أي مشتبه به بالحادثة حتى هذه اللحظة، وفقا لإذاعة الجيش.

وأفاد مراسل إذاعة الجيش أن محاولة إطلاق الصاروخ في جنين فشلت وأنه صاروخ ذاتي الصنع ضعيف الجودة وصغير.