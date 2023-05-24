أفاد التلفزيون الرسمي العماني، بأن "سلطان عمان هيثم بن طارق يزور إيران يوم الأحد".

ذكر التلفزيون الرسمي العماني، اليوم الأربعاء، أن "سلطان عُمَان هيثم بن طارق يزور إيران يوم الأحد الوشيك"

وكان السلطان هيثم قد قام بزيارة رسمية لمصر الأحد المنصرم، بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار "استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين للبحث في مختلف التطورات في الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرًا ومستقبلًا"

وكانت العلاقات بين مصر وإيران في العقود القليلة الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على استمرار الاتصالات الدبلوماسية.

وأعلنت السعودية، حليفة مصر، وإيران في شهر مارس/ آذار المنصرم استئناف العلاقات الدبلوماسية، في اتفاق توسطت فيه الصين بعد سنوات من العداء. وشكر البلدان سلطنة عمان على استضافة محادثات سابقة بينهما.

كما تتوسط عمان بين السعودية وحركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وفي أبريل /نيسان، أجرى مبعوثون عمانيون وسعوديون محادثات سلام مع مسؤولين حوثيين في صنعاء باليمن حيث تسعى الرياض إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب اليمنية المستمرة منذ فترة طويلة.

وتحاول عُمان التي لها حدود مشتركة مع اليمن، منذ سنوات رأب صدع الخلافات بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وعلى نطاق أوسع بين إيران والسعودية والولايات المتحدة.