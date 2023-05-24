أذربيجان تصرح بأنها لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران من أراضيها

قال نائب الوزير الأذربيجاني في حديث مع صحيفة معريف الأربعاء إن بلاده "تتجنب التدخل في صراعات الدول الأخرى، ولن نسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران من أراضينا".

بالرغم من تحسن العلاقات مؤخرا بين إسرائيل وأذربيجان على ما اشتمل ذلك من تهديدات مبطنة لإيران باقتراب إسرائيل من حدودها إلا أن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لم يترك مجالا للشك حين أكد أن بلاده تحافظ على الحياد وتتجنب التدخل في صراعات الدول الأخرى.

جاءت تصريحات نائب الوزير الأذربيجاني فريز رزاييف في حديث مع صحيفة معريف الأربعاء حيث قال إن بلاده "تتجنب التدخل في صراعات الدول الأخرى، ولن نسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران من أراضينا".

وأضاف أنه على الرغم من أننا نسعى جاهدين لإقامة علاقات متبادلة على أساس الاحترام بين أنداد مع إيران، وأن مصيرنا هو العيش جنبًا إلى جنب. أذربيجان فخورة بالسياسة الخارجية التي تقودها، وكدولة علمانية، فإننا نعارض بشدة إدخال التطرف الديني في العلاقات الدولية".

وكشف رازاييف بحسب الصحيفة أن أذربيجان شاركت في إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وقال "إسرائيل وتركيا على السواء هما صديقتان قديمتان لأذربيجان. وعندما دب الخلاف بين الصديقتين، فعلنا كل ما بوسعنا لمساعدتهما على إيجاد لغة مشتركة والتوصل إلى تفاهم يدعم الاستقرار والتعاون الإقليميين".

نائب الوزير الأذربيجاني وصل في زيارة إلى إسرائيل هذا الأسبوع وشارك في مؤتمر هرتسليا الذي تمحور حول القضية الإيرانية والذي ضم كبار رجالات الدولة والشخصيات الأمنية على رأسها رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هليفي الذي حذر أمس الثلاثاء من تطورات سلبية تلوح في الأفق يمكن أن تؤدي إلى رد عسكري. وأكد هليفي أنه "لدينا القدرة على ضرب إيران".