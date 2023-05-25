تبادل إطلاق نار في مخيم عقبة جبر بأريحا خلال حملة "جز العشب"

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول ستة جرحى أصيبوا برصاص في اطرافهم السفلية نُقلوا إلى مستشفى حكومي في أريحا.

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الأربعاء) بقوات كبيرة مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين جنوب أريحا، في عملية اعتقالات واسعة بهدف ما أطلق عليه الجيش "مكافحة الإرهاب" وضبط السلاح، في إطار حملة أُطلق عليها اسم "جزّ العشب".

وبحسب بيان الجيش فقد دخلت المخيم أكثر من 50 آلية عسكرية وتم تطويق المنازل ووقعت اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين أفراد الجيش ومسلحين فلسطينيين.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول ستة جرحى أصيبوا برصاص في الأطراف السفلية نُقلوا إلى مستشفى حكومي في أريحا.

يذكر أن مخيم عقبة جبر تصدر الأنباء في الفترة الأخيرة حيث انطلقت منه عمليات مسلحة استهدفت إسرائيليين، بينها الهجوم عند مفرق ألموغ بالقرب من المدينة.

وفي السياق الأمني، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عن عملية مشتركة للجيش ووحدة اليمام الخاصة والشاباك، اسفرت عن اعتقال ماهر اسعيد في قرية اليامون (الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة جنين) بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

اسعيد من سكان وادي برقين التي تبعد 5 كم إلى الغرب الشمالي من جنين، خطط ونفّذ إطلاق نار ومحاولة إحراق حافلة للجنود في منطقة البقاع والأغوار في 4 أيلول/ سبتمبر 2022، مع نجله (الذي قُتل) وابن أخيه. أصيب ستة جنود في الهجوم.