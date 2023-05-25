تقرير: لقاء إسرائيلي أمريكي في البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن إيران والسعودية

من المتوقع وصول ديرمر وهنغبي إلى واشنطن نهاية الأسبوع المقبل لمقابلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية.

كشف موقع اكسيوس الأربعاء عن زيارة مسؤولين إسرائيليين للبيت الأبيض بغية إجراء محادثات بخصوص إيران والسعودية حيث من المتوقع وصول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إلى واشنطن الأسبوع المقبل وسط تزايد المخاوف بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني جنبا إلى جنب مساعي الولايات المتحدة للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع وصول ديرمر وهنغبي إلى واشنطن نهاية الأسبوع المقبل لمقابلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية. يشار إلى أن ديرمر مقرب بشكل خاص من نتنياهو والأخير يضع عليه ثقله بتحقيق اختراق في العملية التي ستصب في نهاية الأمر لصالح كفة نتنياهو في الميزان الدبلوماسي.

من جانبها تكرس الولايات المتحدة قسطا وافرا من جهدها لتحقيق اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وهو ما سينقل المنطقة إلى حالة من الاستقرار وفق تقديرها سيما وأن السعودية تتمتع بدور بارز إقليميا كما أنه بوسع هذه الخطوة أن توسع دائرة اتفاقيات ابراهيم التي أطلق أولى بواكيرها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

هذا فضلا عن تقارير أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن يدرس تعيين السفير الأمريكي السابق في إسرائيل دان شابيرو، مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية عن موضوع اتفاقيات إبراهيم.

ووفقا لتقرير في N12، أول أمس الثلاثاء، فقد أوضحت الولايات المتحدة أنها تريد من إسرائيل تجميد خطة الإصلاح القضائي واستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين مقابل التوسط في اتفاق التطبيع مع السعودية.

كما تأتي تلك الزيارة وسط تصعيد في الخطاب من جانب المستوى الأمني في إسرائيل تجاه إيران ونواياها النووية من جهة والرد غير المتردد من جانب ايران التي قالت إنه لا خطوط حمراء تقف عندها بحال تعرضت لهجوم من قبل إسرائيل.

وتبقى معلقة زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ريثما تتضح الصورة بشأن خطة الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو تطبيقها بالرغم من وضعها حاليا في ثلاجة التجميد لكسب ثقة البيت الأبيض، لا سيما أن الرئيس الأمريكي تدخل شخصيا لثني نتنياهو عن فرض التعديلات القضائية بالقوة.