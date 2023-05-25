إيران تزيح الستار عن صاروخ خيبر الأحدث والذي يصل مداه ألفي كلم

يُعد صاروخ "خيبر" من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر"، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً بزنة 1500 كلغ.

أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، بحضور وزير الدفاع محمد رضا آشتياني، الستار عن أحدث الصواريخ الإيرانية البالستية الدقيقة بعيدة المدى تحت اسم "خيبر".

يُعد صاروخ "خيبر" من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر"، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً بزنة 1500 كلغ.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الإيرانية، فإنّ صاروخ "خرمشهر 4" (خيبر) يتميز بقدرته على الإصابة بشكل نقطوي ودقيق، ولا يحتاج إلى توجيه المرحلة النهائية.

كما يعمل بالوقود السائل، ومزود بمحرك جديد من نوع "Arwand"، ووفق متخصصين، فإنه "الأكثر تطوراً بين محركات الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل".

يمتلك خرمشهر القدرة على حمل رؤوس حربية نووية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الصاروخ، الذي يتم إطلاقه من منصة متنقلة، يمكنه حمل رؤوس حربية نووية متعددة بسبب حجمها.

زادت إيران من نطاق برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، على الرغم من المعارضة الأمريكية ومخاوف الدول الأوروبية التي أعربت عنها. وبحسب طهران، البرنامج دفاعي ورادع فقط. ومع ذلك، في شباط/ فبراير، ادعى قائد فرقة الفضاء في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، أن إيران صنعت صاروخ كروز بعيد المدى وأنها "تتطلع إلى اغتيال (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".

وفي آذار /مارس قالت وكالة تسنيم للأنباء نقلاً عن قائد عسكري إيراني رفيع المستوى إن البلاد صنعت صاروخًا باليستيًا متطورًا قادرًا على إصابة أهداف متحركة في البحر بدقة كبيرة. وبحسب زعم طهران فإن هذا سيسمح لها بحماية خطها من السفن الحربية وحاملات الطائرات المعادية.