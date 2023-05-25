وفقاً للمنظمين، كان المعرض جزءاً من "أيام العمل للذكرى 75 للنكبة" وذكر الموقع أن المدينة حظرت المعرض "بسبب نقص المعلومات حول المشروع"

منعت مدينة جنيف معرضًا للملصقات التي تمجد الحركات الفلسطينية وفقًا لما أفادت به الجمعية اليهودية الأوروبية (EJA) نشر في موقع EJP (المطبعة اليهودية الأوروبية).

وكانت الجمعية اليهودية الأوروبية قد طلبت من عمدة جنيف، ماري باربي تشبويس، التحقيق في "معرض ملصقات المقاومة الفلسطينية لمارك رودين" الذي كان من المقرر أن يقام في مدينته في الفترة من 25 إلى 27 مايو/ايار الجاري.

ووفقاً للمنظمين، كان المعرض جزءاً من "أيام العمل للذكرى 75 للنكبة" وذكر الموقع أن المدينة حظرت المعرض "بسبب نقص المعلومات حول المشروع"، ونشرت المنظمات الفلسطينية، بما في ذلك "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الملصقات السياسية للفنان والناشط مارك رودين، الذي توفي في نيسان / أبريل المنصرم