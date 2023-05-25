الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار أثناء عبورها إلى إسرائيل من لبنان

اسقطت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة مسيّرة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأسقطتها، تم مراقبة المسيّرة بواسطة جهاز المراقبة الجوية طيلة الحادث. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان :"سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل منع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل." هذه طائرة صغيرة بدون طيار غير مسلحة تم إسقاطها باستخدام الحرب الإلكترونية".

يوم الإثنين الماضي، حذر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء أهارون حليفا، من أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "يقترب من ارتكاب خطأ من شأنه أن يؤدي بالمنطقة إلى حرب كبرى". على حد قوله، "حتى بعد مرور 17 عامًا على الخطأ الذي ارتكبه نصر الله في عام 2006.

كما تحدث وزير الأمن يوآف غالانت في نفس المؤتمر قائلا "في الآونة الأخيرة شهدنا اتجاها ملحوظا لتقارب الجبهات. خلف التهديدات التي نواجهها حاليا في غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة ، هناك صلة وعلاقة الوثيقة التي تربطهما ببعضهما البعض. هذا الارتباط هو إيران، التي تمثل أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي والعالمي ".

تم إسقاط الطائرة بدون طيار ، كما ذكرنا ، باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية - حيث يتم إرسال إشارات عن بُعد تعطل حركة الطائرة وتتسبب في إسقاطها. وهكذا، في العامين الماضيين، أسقط الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار عبرت حدود لبنان وحدود قطاع غزة. في الآونة الأخيرة، تم أيضًا اعتراض طائرة بدون طيار تسللت من سوريا إلى إسرائيل باستخدام هذه الطريقة، مما يشير إلى ترقية قدرات الحرب الإلكترونية التي يقودها مركز الحرب الإلكترونية في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبطة بالقوات البرية والجوية والبحرية.