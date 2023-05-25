اعادة إسرائيلي كان مفقودًا لمدة عامين في الأردن

وبحسب اسرته، فإن الصواريخ التي تم إطلاقها في عملية "حارس الجدار" قبل عامين أصابته بالصدمة مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين اختفى

تم العثور على شالوم روتبان ، البالغ من العمر 27 عامًا من كريات ملاخي والذي كان مفقودًا لمدة عامين تقريبًا ، في الأردن وعاد إلى إسرائيل بمساعدة الرئيس هرتسوغ، بالاتصال مع القنصلية في الأردن، اعيد روتمان بمساعدة قوات الجيش الإسرائيلي عند نقطة معبر ألمبي ووزارة الشؤون الخارجية.

قبل 25 يومًا، عثر مواطنون أردنيون على روتبان، وهو يسير على طريق بالقرب من عمان. أخذوه إلى مستشفى للأمراض النفسية، حيث أدركت الممرضة أنه إسرائيلي. ثم تم الاتصال بأسرته وإبلاغها بأنه قد تم العثور عليه سالمًا ومعافى.

حاولت عائلته دون جدوى إعادته إلى إسرائيل، مع منظمة تطوعية تساعد في تحديد مكان المفقودين.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الليلة الماضية مناشدة عاجلة للرئيس هرتسوغ للتدخل شخصيا لإعادة شالوم قبل عطلة عيد "شفوعوت" التي تبدأ الليلة.

عمل فريق الرئيس مع فريق القصر الملكي الأردني ، الذي شارك على الفور في المساعدة في عودته إلى إسرائيل.

تم تشخيص إصابة روتبان باضطراب ما بعد الصدمة بعد سقوط صاروخ بالقرب من منزله في عام 2012 ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. منذ ذلك الحين ، تدهورت حالته العقلية.

روتبان يعاني من اضطراب نفسي بعد الصدمة التي تلقاها منذ عملية التي شنها الجيش الاسرائيلي علة قطاع غزة عام 2012، عندما شهد سقوط صاروخ على مبنى في كريات ملاخي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وبحسب اسرته، فإن الصواريخ التي تم إطلاقها في عملية "حارس الجدار" قبل عامين أصابته بالصدمة مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين اختفى.