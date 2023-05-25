تقرير:عضو معارض للحكومة في الكنيست الإسرائيلي يتوجه إلى الضفة الغربية ويلتقي بمسؤول من حركة فتح

سينضم إلى كاريف في الاجتماع مع الرجوب.وبحسب تقرير القناة، فقد وصف الاجتماع القادم بأنه محاولة لإحياء مبادرة بالتيانسكي التي دعت إلى الاعتراف بحدود 1967،

من المقرر أن يسافر عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل المعارض للائتلاف الحكومي، جلعاد كاريف، إلى رام الله بالضفة الغربية، الأحد الوشيك، للقاء جبريل الرجوب المسؤول الكبير في حركة فتح.

وأفادت القناة الإسرائيلية (14) أن غادي بالتينسكي، الذي يعتبر مهندس مبادرة جنيف، سينضم إلى كاريف في الاجتماع مع الرجوب.وبحسب تقرير القناة، فقد وصف الاجتماع القادم بأنه محاولة لإحياء مبادرة بالتيانسكي التي دعت إلى الاعتراف بحدود 1967، وضم الأحياء العربية في القدس، من أجل إقامة دولة فلسطينية.

في عام 2007 ، ادعى مسؤول في حركة فتح أن إسرائيل هي "السرطان في المنطقة"، كما دعا الرجوب إلى تدمير إسرائيل، عندما قال إن "كل الأرض من البحر إلى النهر ستعود إلينا".

في عام 2013 ، عاد إلى التهديد بالإبادة النووية قائلا: "حتى الآن، ليس لدينا أسلحة نووية، ولكن إذا كان لدينا، من الصباح كنا سنستخدمها. نحن الفلسطينيين أعداء إسرائيل ولا أحد غيرنا. إن مقاومتنا كأعضاء في حركة فتح هي دائما على جدول الأعمال بجميع أشكال ".

وكانت السعودية، قد قدمت مؤخرًا مجموعة من المطالب للولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقالت كجزء من العملية "من أجل الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم يجب على الولايات المتحدة الموافقة على برنامج نووي مدني سعودي، وإلغاء تجميد صفقة أسلحة، والتوقيع أخيرًا على معاهدة دفاع ثنائية"وكجزء من الشروط، سيُطلب من إسرائيل إجراء محادثات سلام جادة مع الفلسطينيين. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون ذلك مع عضو الحزب المعارض كاريف، ولا مواطنه بالتيانسكي.