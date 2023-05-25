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  • تركيا تطلق مشروع بناء وحدات سكنية في سوريا تمهيداً لإعادة اللاجئين

تركيا تطلق مشروع بناء وحدات سكنية في سوريا تمهيداً لإعادة اللاجئين

i24NEWS - AFP

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مخيم للاجئين السوريين في بلدة ايعات في سهل البقاع اللبناني وقد غمرته الثلوج والسيول في الثامن من كانون الثاني/يناير 2019
اف بمخيم للاجئين السوريين في بلدة ايعات في سهل البقاع اللبناني وقد غمرته الثلوج والسيول في الثامن من كانون الثاني/يناير 2019

تسعى أنقرة لإعادة اللاجئين السوريين الى بلدهم وبينما يتصدّر ملفهم السباق الرئاسي التركي

بدأت تركيا العمل في مشروع بناء وحدات سكنية جديدة في شمال سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، في وقت تسعى أنقرة لإعادة اللاجئين السوريين الى بلدهم وبينما يتصدّر ملفهم السباق الرئاسي التركي.

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وانهمك عمال في صبّ أساسات عدد من المنازل وقربهم آليات ضخمة، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس في موقع المشروع على أطراف بلدة الغندورة في منطقة جرابلس (شمال) الحدودية مع تركيا. 

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأربعاء خلال وضع حجر الأساس للمشروع، وفق تصريحات نقلتها "وكالة إخلاص للأنباء" IHA الخاصة، "سيستقر لاجئون سوريون يعيشون في تركيا في المنازل.. في إطار العودة الطوعية والتي تحفظ كرامتهم". وأضاف "سيتم بناء 240 ألف منزل في المنطقة"، آملاً إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات.

وتسيطر تركيا على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، يضم عدداً من المدن الرئيسية. وتنتشر قواتها في نقاط مراقبة عدة في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر فصائل جهادية وأخرى موالية لها على مناطق واسعة.

وعلى لوحة إعلانية كبيرة، كتب باللغتين العربية والتركية "مشروع العودة الطوعية الآمنة والمشرفة" مرفقة بشعارات هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وصندوق قطر للتنمية وجمعية العيش الكريم.

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