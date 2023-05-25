هدفنا من هذا البرنامج هو إعداد الطلاب حقًا لتعلم اللغة العبرية من الصف الأول، باستخدام الأحرف والأرقام، ولكن أيضًا من خلال تطوير مهاراتهم الكتابية في هذه اللغة"

أطلق المركز الجماهيري في رهط جنوب إسرائيل (أكبر بلدة بدوية في البلاد)، الأسبوع المنصرم، برنامجًا يقدم دروسًا في اللغة العبرية لطلاب الصفين الأول والثاني الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 7 أعوام، من أجل الاستعداد لتحسين اندماجهم ومستقبلهم في البلاد.

Rana Abo Zaid أطفال يتعلمون اللغة العبرية في رهط

تقام هذه الدورة الفريدة من نوعها مرتين في الأسبوع، وتستغرق كل جلسة ساعتين أكاديميتين، وتهدف إلى زيادة فرص اندماج البدو في المدرسة والجامعية ولاحقا في سوق العمل.

وقالت منسقة البرنامج منار أوبرا لـ i24NEWS "هدفنا من هذا البرنامج هو إعداد الطلاب حقًا لتعلم اللغة العبرية من الصف الأول، باستخدام الأحرف والأرقام، ولكن أيضًا من خلال تطوير مهاراتهم الكتابية في هذه اللغة"وتابعت"على وجه الخصوص، هذا يسمح للطالب بإثراء المعرفة التي يتلقاها من الفريق التعليمي في المدرسة، بطريقة ممتعة وتجريبية. لا نخصص لهم درجة ويتقدم كل طالب في وتيرته الخاصة، بمساعدة منها أصدقاء (بالإضافة إلى المعلم)" وأضافت" نظرًا لأن دروسنا تجري في مجموعات صغيرة، يتلقى كل طالب اهتمامًا حقيقيًا يمنحه الفرصة للتقدم بسرعة ".

خلال الدروس، يتعلم الطلاب اللغة العبرية بشكل خاص من خلال أغنية معينة تشير إلى أسماء الحروف وشكلها، في كل جلسة، يستمع الطلاب إليها ويكررونها حتى يعرفوها عن ظهر قلب. كما أنهم يستخدمون طين النمذجة لإعادة إنتاج الحروف التي تعلموها، من أجل استيعابها بشكل أفضل، جنبًا إلى جنب مع نظيرتها اللغة العربية.

وفي السياق اشارت منار أوبرا إلى أن"هذا البرنامج يميزنا كمدرسين ومجتمع يرغب في تسهيل اندماج الجيل الجديد في المجتمع الإسرائيلي. في السنوات الأخيرة، لاحظنا وعيًا واسع النطاق بين الآباء بأهمية اكتساب اللغة في سن مبكرة نرى ذلك في عدد الطلاب الملتحقين بالفصول الدراسية. كان الآباء ينتظرون فقط شخصًا ما ليأخذ زمام المبادرة لأن هناك طلبًا كبيرًا " وافادت "إنها لغة صعبة ولكنها جميلة جدًا، تمامًا مثل اللغة العربية".

حوالي خُمس الأطفال البدو لا يذهبون إلى رياض الأطفال ، مقابل 2.7 في المئة كحد أقصى بين اليهود. في عام 2019 ، بلغت نسبة استحقاق البكالوريا للقبول بالجامعة 26.7 في المئة بين بدو النقب ، مقابل 48.4 في المئة بين باقي العرب في إسرائيل و 72.5 في المئة بين اليهود، تستمر التفاوتات التعليمية بقوة أكبر في مجال التعليم العالي: حوالي 1 في المئة من الشباب البدو الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عامًا يحصلون على شهادة تعليم عالٍ ، مقارنة بـ3-4 في المئة في بقية السكان العرب.

ومن جهته قال مدير المركز الجماهيري في رهط فؤاد الزيادنة لـ i24NEWS."تعتبر اللغة العبرية عائقًا رئيسيًا أمام الاندماج في الكلية والعمل من أجل شبابنا ، لذا فقد جعل المركز المجتمعي مهمته تعزيز وممارسة اللغة العبرية. يمكن للتعلم الهادف أن يساعد الشباب حقًا ويغير اللعبة"

تقع رهط بالقرب من بئر السبع في النقب، ويبلغ عدد سكانها حوالي 75000 نسمة، يتم تنظيم العديد من البرامج لتحسين التعليم وتعزيز التعايش، ووفقًا لبيانات مكتب رئيس الوزراء ، هناك فجوات كبيرة بين الطلاب البدو وعموم الطلاب في إسرائيل.

كارولين حياة صحافية في موقع i24NEWS القسم الفرنسي