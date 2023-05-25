تتضمن الإستراتيجية مكافحة معاداة السامية أكثر من 100 إجراء جديد لزيادة الوعي بمعاداة السامية خاصة في حرم الجامعات وعبر الإنترنت لحماية المجتمعات اليهودية،

كشفت الوليلات المتحدة، اليوم الخميس، عن استراتيجية لمكافحة معاداة السامية، وهي أول خطة وطنية من نوعها على الإطلاق للحد من أشكال الكراهية الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية أكثر من 100 إجراء جديد لزيادة الوعي بمعاداة السامية - خاصة في حرم الجامعات وعبر الإنترنت - لحماية المجتمعات اليهودية، وعكس تطبيع هذه الكراهية، وبناء التضامن بين المجتمعات.

ومن جهته تبنى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ الاستراتيجية، ووصفها بأنها "خطوة أولى مهمة في الكفاح الطويل ضد هذه الكراهية السامة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن "ستضمن التنفيذ الفعال للاستراتيجية وتزيدها لدفع حربنا ضد أشكال الكراهية الأخرى، وتؤكد الاستراتيجية من جديد التزام الولايات المتحدة الراسخ بحق إسرائيل في الوجود وشرعيتها وأمنها - وتوضح أنه عندما يتم تمييز إسرائيل بسبب الكراهية المعادية لليهود ، فهذه معاداة السامية"

واشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة شهدت مؤخرًا زيادة مقلقة في الحوادث المعادية للسامية، من بين أعمال كراهية أخرى. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يمثل اليهود الأمريكيون 2.4 في المئة من السكان، لكنهم ضحايا 63 في المئة من جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية المبلغ عنها"

وأشار البيان إلى لجنة السياسات المشتركة بين الوكالات والمعنية بمعاداة السامية وكراهية الإسلام وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة التي أنشأها بايدن في ديسمبر 2022 ، والتي انتهى بها الأمر إلى أن تكون الوكالة التي أنتجت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة معاداة السامية.

قال جوناثان غرينبلا ، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير: "نظرًا لأن الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تعاني من معاداة السامية على مستويات لم نشهدها منذ أجيال ، فإننا نقدر بشدة أن البيت الأبيض قد صعد وقدم هذه الاستراتيجية الشاملة والمهمة" وتابع"من الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن هذا النهج يعترف بأن معاداة السامية لا تتعلق بالسياسة - إنها تتعلق بالمبادئ. يسعدنا أن هذه الاستراتيجية تتصدى بشكل شامل للكراهية ومعاداة السامية في الحرم الجامعي وعبر الإنترنت ومن المتطرفين من أقصى اليمين واليسار المتطرف ".