حسن نصرالله: اسرائيل العظمى والقوية لم تعد موجودة

"هناك خلافًا داخليًا في إسرائيل. بينما في محور المقاومة "هناك تماسك واستقرار"

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في خطاب بمناسبة الذكرى 23 لانسحاب إسرائيل من لبنان، أنّ "إسرائيل العظيمة والقوية لم تعد موجودة بعد الانسحاب من لبنان وغزة".

وقال نصر الله أنّ هناك خلافًا داخليًا في إسرائيل. بينما في محور المقاومة "هناك تماسك واستقرار"، وقال نصر الله: أن "إسرائيل اليوم تختبئ خلف الجدران والنار، وغير قادرة على فرض شروطها في أي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني".

كما أوضح نصر الله أنّ "القدرة البشرية في محور المقاومة يقابلها تراجع القوة البشرية الإسرائيلية وهروب الإسرائيليين من القتال".

ورداً على تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيليّ نتنياهو قال السيد نصر الله: "لستم أنتم من تهددون بالحرب وإنما نحن الذين نهددكم بها وأي حربٍ كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين، ولدينا تفوق هائل في البعد البشري".

وأضاف مخاطبا المسؤولين الإسرائيليين: "يمكن أن ترتكبوا خطأ ما، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة. قد يكون خطأكم في التقدير هو ما سيؤدي إلى الحرب الكبرى في المنطقة، ما سيودي بكم إلى الهاوية، إن لم تودي بكم إلى الزوال، لذا عليكم أن تتراجعوا عن تهديداتكم والتخلي عن عنجهيتكم".

ويرى نصر الله أنّ "التحول الآخر الذي تعيشه اسرائيل الآن هو في مسألة الردع، فمعركة غزة جاءت لترميم مسألة الردع لكن ما حصل هو انّ "إسرائيل" فشلت في هذه المهمة بل على العكس أصبحت أكثر خوفًا، وتنامي قوة الردع لدى المقاومة في مقابل تآكل قوة الردع الإسرائيلية هو ما أظهرته العملية الأخيرة في غزة".