اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مخيم بلاطة

عملت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مخيم للاجئين في بلاطة شرقي نابلس ووقعت مواجهات بين القوات والفلسطينيين

اعلنت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن اشتباكات اثردخول قوات الجيش الاسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما اندلعت مواجهات في القدس وجنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية دخلت إلى مخيم بلاطة بسيارات مدنية، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

وفور الكشف عن القوة الإسرائيلية الخاصة، اندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة، استهدف الفلسطينيون خلالها قوات الجيش بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

كما اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت الشابين عادل أبو الليل وإبراهيم أبو علفة الذي أفرج عنه لاحقاً على حاجز حوارة.

كما ودخلت قوات الجيش الاسرائيلي بلدة قباطية في جنين، حيث اندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب فلسطيني. واعتقلت الأسير المحرر فادي زكارنة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة قباطية.

كما واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مخيم بلاطة للاجئين في نابلس، حيث صادرت أسلحة ودمرت معمل متفجرات لإنتاج متفجرات قوية. وفي تبادل لإطلاق النار في المخيم، أطلق النار على ثلاثة فلسطينين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتلهم فتحي أبو رزق، 30 عاما ، وعبدالله أبو حمدان ، 24 عاما ، ومحمد أبو زيتون ، 32 عاما ، وإصابة فلسطيني آخر بجروح بالغة، وإصابة اثنين في حالة خطرة.