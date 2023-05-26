تحييد فلسطيني جنوب جبل الخليل بعد محاولة تنفيذ عملية طعن

جنوب جبل الخليل: اطلاق النار على فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

تم إطلاق النار على فلسطيني مسلح بسكين، وتم تحييده صباح اليوم (الجمعة) بعد أن دخل مستوطنة "تانا عمريم" في جنوب جبل الخليل - وحاول طعن الناس بالقرب من كنيس يهودي.

وبحسب تقارير اسرائيلية إن الشخص الذي أطلق النار على المنفذ هو عضو في فرقة الاحتياط التابعة للمستوطنة. أصيب الفلسطيني بجروح لكن حالته لم تتضح بعد. ولا أنباء عن إصابات أخرى، فيما قوات في الجيش الإسرائيلي هرعت إلى المستوطنة.

وبحسب مال نشر موقع "واينت" الإسرائيلي تنفذ قوات الجيش عمليات تفتيش في المنطقة بادعاء التحسب من محاولة فلسطينيين آخرين لرفقة الشاب الجريح. ومنع الجيش الحركة في المنطقة كما منع الدخول إلى المستوطنة حتى إشعار آخر.

تانا عومريم، التي يقطنها حوالي 1000 شخص، تأسست عام 1988 بموجب قرار حكومي - كرد فعل على الهجوم الذي وقع في الظاهرية في منطقة الخليل، والذي قُتلت فيه إستير أوهانا من بيت شان. بالقرب من المستوطنة توجد مزرعة مور، التي تعمل في تربية الأغنام والخيول، حيث وقع هجوم طعن في عام 2017 أصيب فيه إسرائيلي بجروح طفيفة. ثم تمكن من إطلاق النار على المنفذ الذي طعنه وقتله.