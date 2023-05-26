أبناء الشعب اليهودي يحتفلون اليوم الجمعة بعيد نزول التوراة (شفوعوت)

يعتبر عيد الأسابيع (شافوعوت)، والذي يحتفل فيه الشعب اليهودي بتسلم الأسفار الخمسة الأولى للتوراة على جبل سيناء، أحد أعياد الحج اليهودية الثلاثة

يحتفل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر اليوم الجمعة بعيد نزول التوراة (شافوعوت) الذي يحل بعد مرور سبعة أسابيع على عيد الفصح اليهوديّ. وفي هذا العيد يقيم اليهود صلوات وشعائر دينية خاصة في باحة حائط المبكى في القدس وفي الكنس.

يعتبر عيد الأسابيع (شافوعوت)، والذي يحتفل فيه الشعب اليهودي بتسلم الأسفار الخمسة الأولى للتوراة على جبل سيناء، أحد أعياد الحج اليهودية الثلاثة التي كان اليهود يؤمون فيها هيكل سليمان، مع عيد الفصح وعيد المظلة.

عيد الأسابيع هو أحد أعياد الحج، يحتفل فيه بباكورة الفاكهة، وبنزول التوراة على اليهود، كانت تقدم الباكورة إلى الهيكل أي هيكل سليمان، أما الآن فتقدم إلى الكنيس ويزين بأغصان خضر، ثم عمد اليهود إلى تقديم باكورة الثمار إلى الصندوق القومي اليهودي. ولأن التوراة نزلت في عيد الأسابيع على طور سيناء لذلك على الأولاد أن يبدؤوا تعلمهم للعبرية فيه.

تقول الروايات أن داود ولد ومات في عيد الأسابيع، لذا جرت العادة أن يتلى سفر المزامير في اليوم الثاني منه، ويحج اليهود جبل صهيون لزعمهم أن داود مدفون فيه، كما يشعل بعضهم مئة وخمسين شمعة في الكنيس رمزاً لعدد سفر المزامير، وتغنى فيه الأناشيد والمزامير وبخاصة قصيدة تدعى (أكاداموت) وهي قصيدة باللغة الآرامية عُرفت في القرن الحادي عشر.