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الضفة الغربية: ما لا يقل عن خمسة جرحى في اشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين قرب رام الله

i24NEWS

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Palestinian youths throw stones towards Israeli security forces during clashes in the Sinjil village near the West Bank city of Ramallah.
STR/Flash90Palestinian youths throw stones towards Israeli security forces during clashes in the Sinjil village near the West Bank city of Ramallah.

اشباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين في منطقة رام الله بالضفة الغربية، اسفرت عن خمسة جرحى على الاقل واحد منهم في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفى.

اندلعت اشتباكات بعد ظهر ،اليوم الجمعة، بين إسرائيليين وفلسطينيين في منطقة رام الله بالضفة الغربية، اسفرت عن خمسة جرحى على الاقل واحد منهم في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفى.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن "مواطنين استنشقوا الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بيت ديجان شرقي نابلس". 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تم إطلاق النار على فلسطيني مسلح بسكين، وتم تحييده بعد أن دخل مستوطنة "تانا عمريم" في جنوب جبل الخليل - وحاول طعن الناس بالقرب من كنيس يهودي.

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وبحسب تقارير اسرائيلية إن الشخص الذي أطلق النار على المنفذ هو عضو في فرقة الاحتياط التابعة للمستوطنة. أصيب الفلسطيني بجروح لكن حالته لم تتضح بعد. ولا أنباء عن إصابات أخرى، فيما قوات في الجيش الإسرائيلي هرعت إلى المستوطنة.

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