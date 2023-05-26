إسرائيل: رؤساء الجامعات يدينون الحظر المقترح على رفع "أعلام الكيانات المعادية"

قالت رابطة رؤساء الجامعات في بيان"هذا تسييس وتدخل عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي"

استنكر رؤساء الجامعات الإسرائيلية في بيان، أمس الخميس، مشروع قانون مقترح من المقرر مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء القادم لحظر رفع "العلم الفلسطيني" في أي مكان في إسرائيل، وقالت رابطة رؤساء الجامعات إنه "إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيؤدي ذلك إلى موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم".

واشار البيان إلى أن "هذا تسييس وتدخل عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي"وتابع"محاولة لاستخدام الأوساط الأكاديمية لإنفاذ القانون الجنائي، وتحويل مديري المؤسسات إلى رجال شرطة وقضاة وحتى جلادين - عند التعامل مع جرائم لا علاقة لها بالأوساط الأكاديمية".

مشروع القانون، الذي رعته ليمور سون هار ملك من حزب"عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد، والذي أقر قراءة أولية في البرلمان الأسبوع المنصرم، سيجعل من غير القانوني "التلويح بعلم كيان يعتبر معاديًا لإسرائيل"، (ويبدو أنه يشمل الفلسطينيين) علم أو تلك الخاصة بالدول التي تخوض حربًا رسمية مع إسرائيل، مثل سوريا.

وفي السياق قال رؤساء الجامعات إن"مؤسسات التعليم العالي إلى فروع للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي(الشاباك )، وإجبارهم على ... فرض عقوبات على الأفعال التي تحميها في الغالب قوانين حرية التعبير".

ومن جهته ذهب رئيس جامعة تل أبيب، أرييل بورات، إلى أبعد من ذلك في بيان منفصل ليقول إنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فلن "يطبق بند القانون الذي يفرض الطرد الدائم للطلاب الذين يرفعون العلم الفلسطيني" وتابع "السلطة الفلسطينية ليست معادية أو منظمة إرهابية"وتابع"رفع علمها هو عمل تحميه حرية التعبير" ووصف مشروع القرار بأنه "فاشستي".