لندن: الحكم على "جهادي" بالسجن المؤبد لانضمامه إلى تنظيم "داعش" في سوريا

قال القاضي مارك لوكرافت، الذي حكم عليه في محكمة أولد بيلي في لندن، إن "المتهم، البالغ من العمر الآن 27 عامًا، لديه طموح في أن يصبح قناصًا"

حكمت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، على شاب"جهادي" بالسجن المؤبد مع فترة أمنية لمدة تسع سنوات ونصف، كان قد سافر إلى سوريا في 2014 للانضمام إلى تنظيم "داعش".

قال القاضي مارك لوكرافت، الذي حكم عليه في محكمة أولد بيلي في لندن، إن "المتهم، البالغ من العمر الآن 27 عامًا، لديه طموح في أن يصبح قناصًا"

أثناء محاولته السفر إلى سوريا، اعتقلت القوات التركية شاباز سليمان قبل أن يصبح جزءًا من تبادل الأسرى. بعد انضمامه إلى "داعش" في سوريا ، نشط على وسائل التواصل الاجتماعي وأجرى عدة وسائل إعلام بريطانية مقابلات معه.

بعد انهيار تنظيم "داعش"، احتجزه فصيل من "الجيش السوري الحر" قبل نقله إلى تركيا ثم إلى باكستان. كانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض عليه لدى عودته إلى مطار هيثرو بلندن في نهاية سبتمبر/ايلول 2021.

في ذلك الوقت ، كان شاباز سليمان ، البالغ من العمر 18 عامًا، قد اختفى بينما كان يقضي إجازة في تركيا مع أسرته.