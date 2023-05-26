رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب مع بداية الشهر الوشيك

“زيارة أوحانا الأولى من نوعها للمغرب، بصفته رئيسا للكنيست الإسرائيلي تأتي بدعوة رسمية من البرلمان المغربي”.

من المتوقع أن يقوم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا( من اصول مغربية) بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى المغرب في بداية يونيو/حزيران الوشيك، وتأتي هذه الزيارة بعد دعوة وجهها له رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.

وقال مصدر برلماني مغربي، إن "رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا سيزور الرباط الأسبوع الوشيك" وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “زيارة أوحانا الأولى من نوعها للمغرب، بصفته رئيسا للكنيست الإسرائيلي تأتي بدعوة رسمية من البرلمان المغربي”.

وكان الوزير السابق أمير أوحانا، قد انتخب في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، رئيساً جديداً للكنيست، وهو أول منصب لنائب مثلي الجنس علناً في إسرائيل.

وكان البرلمان المغربي، قد نشر بموقعه الرسمي أسماء النواب البرلمانيين المشكلين لـ“مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، وهم نور الدين الهروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للمجموعة، ومن عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة.عن مجموعة للصداقة مع البرلمان الإسرائيلي، والمهدي العلوي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بالإضافة لنادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة عن الفريق الحركي، و طارق قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إضافة إلى كل من شفيقة لشرف ورءوف عبدلاوي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وكشفت مصادر برلمانية لـموقع "الصحيفة" الإخباري المغربي، أن رئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي، هو من أشرف شخصيا على تشكيل مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية مطلع العام المنصرم، بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب "وهو ليس بالأمر الجديد أو المستجد، إذ أن المجموعة استأنفت عملها والأدوار المنوطة إليها السنة الماضية".