وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن قدرات وخصائص صاروخ "خرمشهر 4" الجديد

العميد رضا طل "أحد أركان القوة الدفاعية والرادعة لإيران هي القوة الصاروخية وأن بلاده تعتبر من الدول المتفوقة في هذا المجال بالاتكال على علمائها وخبرائها الشباب"

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، عن خصائص صاروخ "خرمشهر 4" الجديد، مؤكدا أنه "أسرع من أجياله السابقة وقدراته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت".

وأشار العميد رضا طلائي، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، إلى أن "أحد أركان القوة الدفاعية والرادعة لإيران هي القوة الصاروخية وأن بلاده تعتبر من الدول المتفوقة في هذا المجال بالاتكال على علمائها وخبرائها الشباب".

وأضاف العميد رضا طلائي، أن "حصول إيران على القوة الدفاعية والصاروخية المتفوقة والمضي في تطويرها، يعود إلى القدرات العلمية والتكنولوجية والتطور الصناعي، لأن هناك إمكانية للاستفادة من علوم الصناعة الصاروخية في باقي الصناعات غير العسكرية".

وأوضح العميد طلائي، عن خصائص صاروخ "خرمشهر 4" أن "3 أجيال من صاروخ خرمشهر قد أزيح الستار عنها سابقا، ويوم الخميس تمت إزاحة الستار عن أحدث جيل له تحت اسم "خرمشهر 4"، وهو ذات مقطع عرضي ضئيل أمام الرادارات، وله قدرات فائقة للإفلات من الرادارات، ويمتاز بسرعة أكبر من أجياله السابقة".

وأوضح العميد رضا طلائي أن "تصميم هذا الصاروخ مختلف عن الأجيال السابقة له أيضا، ويمكن تزويده برؤوس حربية مختلفة، وأنه حسب أنواع هذه الرؤوس الحربية، يتم تغيير السرعة والمسافة وتحديد الهدف، ولذلك لدى هذا الصاروخ قدرة عالية على المناورة ويتطلب وقتا أقل لتجهيزه للإطلاق قياسا مع الأجيال القديمة له".