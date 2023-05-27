وقال ماتيو ميلر: إن "الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا"

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماتيو ميلر، إن "الدبلوماسية هي أفضل طريقة لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".

وقال ماتيو ميلر: إن "الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا"، وأضاف أن، "بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة"، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وتابع ماتيو ميلر في تصريح صحفي، أن "مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل “غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف".

كما أشار إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات". وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".

جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبد اللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي".