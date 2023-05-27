تركيا : الانتخابات تثير بعض الأمل في شمال قبرص

وتمارس الجمهورية القبرصية سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة الذي يفصله خط أخضر، وهو منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة

تجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في شمال قبرص على بعد مئة كيلومتر عن تركيا، حيث أدلى مواطنو "الجمهورية" المعلنة من جانب واحد أيضًا خلال الأسبوع الجاري بأصواتهم بينما يأمل بعضهم في إخراج الجزيرة المقسمة من حالة الجمود.

وقال المتقاعد القبرصي التركي نجمي بيلج (70 عاما) الذي يحمل الجنسية التركية وصوت لمنافس الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان، "لن تكون هناك تغييرات إلا إذا فاز كمال كيليتشدار أوغلو".

لكن على بعد بضعة شوارع، يقول التركي حسن حمام (30 عاما) الذي يملك مطعما ويعيش في شمال قبرص منذ 2010 إنه "راضٍ عن إردوغان" لأنه "قوي جدًا" و"ينفذ دائمًا مشاريعه".

وقبرص التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 مقسمة منذ أن احتلت تركيا شمالها في 1974 ردًا على انقلاب لقبارصة يونانيين قوميين أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان.

وتمارس الجمهورية القبرصية سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة الذي يفصله خط أخضر، وهو منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة ، عن "جمهورية شمال قبرص التركية" حيث يعيش القبارصة الأتراك.

وفي المجموع أدلى الناخبون الأتراك والقبارصة الأتراك الذين يحملون الجنسية التركية، بأصواتهم بين 20 و24 أيار/مايو قبل أيام قليلة من الدورة الثانية في تركيا. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في شمال قبرص 144 ألفا.

وفي الدورة الأولى حصل المعارض كيليتشدار أوغلو على 53,5 بالمئة من الأصوات مقابل 39,4 بالمئة لإردوغان.

وسجل الرئيس التركي المنتهية ولايته في شمال قبرص نتائج أدنى بكثير مما حققه في تركيا حيث جاء في الطليعة وحصد 49,5 بالمئة من الأصوات مقابل 44,9 بالمئة لكيليتشدار أوغلو.

وقال مصدر دبلوماسي إن النتيجة في شمال قبرص "مطابقة لنتائج مدينة معارضة كبرى في تركيا"، معتبرا ذلك رفضا لسياسة إردوغان في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى تركيا.

ودعا الرئيس التركي مؤخرًا إلى الاعتراف بوجود دولتين على الجزيرة، لكن هذا يشكل خطا أحمر للسلطات القبرصية اليونانية وكذلك للمجتمع الدولي الذي يأمل في إنشاء اتحاد فدرالي.