طاقم سعودي يصل دمشق لمناقشة فتح السفارة السعودية في سوريا

التقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان

وصل فريق فني سعودي المكلّف بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا، اليوم السبت، إلى العاصمة دمشق وذلك إنفاذاً لقرار المملكة باستئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية في دمشق.

واتفق الجانبان على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.