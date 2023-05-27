ضغط على إسرائيل للامتناع عن تمرير قانون الجمعيات، وزير الخارجية كوهين: لن نقبل أي تدخل أجنبي

في نهاية الأسبوع، خاطب وزيرا خارجية بريطانيا العظمى وألمانيا شخصيًا وزير الخارجية إيلي كوهين وطالبا منه أن تمنع إسرائيل المصادقة على قانون الجمعيات

يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لتجنب تمرير قانون الجمعيات، الذي قد يحد من المساعدات من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية للفلسطينيين.

في نهاية الأسبوع، خاطب وزيرا خارجية بريطانيا العظمى وألمانيا شخصيًا وزير الخارجية إيلي كوهين وطالبا منه أن تمنع إسرائيل المصادقة على قانون الجمعيات في اللجنة الوزارية للتشريع. وردّ كوهين عليهم بأن إسرائيل لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو التدخل الأجنبي في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد أن أعربت سلسلة من الدول في الأيام الأخيرة عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، السويد ، بلجيكا، أيرلندا، والاتحاد الأوروبي. وسيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة داخلية صباح غد. تقرر ما سيحدث للقانون.

وقال مسؤول سياسي كبير لومقع واينت، مساء اليوم (السبت)، إن مشروع قانون الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لن يطرح غدا في اللجنة الوزارية للتشريع. ستتم إعادة النظر في الموضوع بعمق.