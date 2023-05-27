نظمت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، وفي الوقت نفسه هناك احتجاجات في حوالي 150 موقعًا آخر في جميع أنحاء البلاد

ككل سبت، خرج الاسرائيليون مساء اليوم للتظاهر ضد خطة اصلاح القضاء الذي وضعها وزير القضاء ليفين ورئيس الحكومة نتنياهو، وهذا هو الأسبوع الحادي والعشرون على التوالي.

نظمت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، وفي الوقت نفسه هناك احتجاجات في حوالي 150 موقعًا آخر في جميع أنحاء البلاد

من المتوقع أن يشارك العديد من السياسيين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وزير الأمن السابق بيني غانتس الذي سيخطب في مظاهرة في هود هشارون، والوزيرة السابقة ليمور ليفنات التي ستشارك في مظاهرة في بئر السبع ووزير التربية والتعليم السابق وعضو الكنيست يفعات شاشا بيتون الذي ستشارك في مظاهرة في كفار سابا.

تريد الحكومة الإسرائيلية الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.

هذا، ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر بكثير.

وكان قد مُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، التي ينفيها. لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.